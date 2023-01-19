Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 61 61
|Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
EBRU BAŞAY ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 02 42
|Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
İMGE ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 59 51
|Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
KANDİL ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 42
|Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
MELİZ 2 ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 28 82
|Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BURCU GÖKALP ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 39
|Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
TARABYA ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 36 07
|15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 47 90
|Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|19.01.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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