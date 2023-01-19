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Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (19 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 61 61
 Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

 

EBRU BAŞAY ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 02 42
 Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

 

İMGE ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 59 51
 Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

KANDİL ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 42
 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

 

MELİZ 2 ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 28 82
 Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 39
 Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

 

TARABYA ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 36 07
 15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 47 90
 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 19.01.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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