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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Nöbetçi Eczaneler - 2 Haziran 2019

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Nöbetçi Eczaneler - 2 Haziran 2019
Nöbetçi Eczaneler - 2 Haziran 2019

 

SEZER ECZANESİ Lefkoşa

 

 

Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa

2237088

 

 

NECATİBEY ECZANESİ Lefkoşa

 

 

9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

2281478

 

 

CANEŞ ECZ Lefkoşa

 

 

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

2255220

 

GİRNE

 

TÖRENSEL ECZANESİ Girne

 

 

Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

8245713

 

 

MUCİZEM ECZANESİ Girne

 

 

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

8151150- 05488511150

 

GAZİMAĞUSA

 

TANYA SALİMER ECZ Gazimağusa

 

 

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa

3669988

 

 

SÜMER ECZANESİ Gazimağusa

 

 

258/A İsmet İnönü Bulvarı Mağusa

3654969

 

GÜZELYURT

 

ERİN ECZANESİ Güzelyurt

 

 

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

7147052

 

İSKELE

 

SELİN ECZANESİ İskele

 

 

SELİN ECZANESİ

3712856

 

ÜST MESARYA

 

ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ Üst Mesarya

 

 

39/A, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa

2335533

 

ALT MESARYA

 

KINAY ECZANESİ Alt Mesarya

 

 

Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa

3777070

 

KARPAZ

 

SAKINER ECZANESİ Karpaz

 

 

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

3744356

 

 

MELEK İBRAHİM ECZ Karpaz

 

 

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

3755366

 

Alt meserya, Üst meserya, İskele ve Karpaz çalışma saatleri hafta içi sabah 8 akşam 8, cumartesi 08:00-16:00

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