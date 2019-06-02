Nöbetçi Eczaneler - 2 Haziran 2019

SEZER ECZANESİ Lefkoşa
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa
2237088
NECATİBEY ECZANESİ Lefkoşa
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa
2281478
CANEŞ ECZ Lefkoşa
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
2255220
GİRNE
TÖRENSEL ECZANESİ Girne
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
8245713
MUCİZEM ECZANESİ Girne
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
8151150- 05488511150
GAZİMAĞUSA
TANYA SALİMER ECZ Gazimağusa
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa
3669988
SÜMER ECZANESİ Gazimağusa
258/A İsmet İnönü Bulvarı Mağusa
3654969
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ Güzelyurt
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
7147052
İSKELE
SELİN ECZANESİ İskele
SELİN ECZANESİ
3712856
ÜST MESARYA
ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ Üst Mesarya
39/A, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa
2335533
ALT MESARYA
KINAY ECZANESİ Alt Mesarya
Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa
3777070
KARPAZ
SAKINER ECZANESİ Karpaz
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
3744356
MELEK İBRAHİM ECZ Karpaz
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
3755366
Alt meserya, Üst meserya, İskele ve Karpaz çalışma saatleri hafta içi sabah 8 akşam 8, cumartesi 08:00-16:00
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