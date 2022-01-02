Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)

LEFKOŞA
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 223 70 88
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı / Lefkoşa
0392 228 25 72
AYŞE BIYIKOĞLU ECZ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa
03922236750
GAZİMAĞUSA
GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa / Gazimağusa
0392 365 38 68
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923663915
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Girne
0533 839 19 60
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne / Girne
0392 815 70 75
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne / Girne
0392 816 12 13
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt
03927144894
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke
05338829456
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele
03923712224
ALT MESARYA
GÜRSOY ECZANESİ
Akdoğan Mağusa / Alt Mesarya
03923778449
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan / Üst Mesarya
03922323100
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz
03923755366,
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz / Karpaz
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