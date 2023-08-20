Nöbetçi Eczaneler 20 Ağustos 2023 Pazar
LEFKOŞA
LEFKOŞA:
AKDORA ECZANESİ
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sok., Anıttepe, Hamitköy
KONUM
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
(0392) 227 14 57
Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok., No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, Yenişehir
KONUM
YENİKENT ECZANESİ
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı, Yenikent, Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
KONUM
GİRNE:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
(0392) 821 34 34
Ankara Cad., No: 50/2A, Alsancak
KONUM
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok., Yukarı Girne, Ayşan Keskinel Apt., No:5/A
KONUM
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad., No: 67/B, Yok Yoktur Market ve Papageno yanı
KONUM
MAĞUSA:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
(0392) 366 95 55
No:28, 15 Ağustos Bulvarı, Larnaka Yolu
KONUM
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla
KONUM
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad., No: 4/J
KONUM
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları No:18, Gemikonağı
KONUM
ÜST MESARYA:
MELİZ ECZANESİ
(0392) 232 31 00
Lefkoşa-Mağusa Anayolu, Demirhan
KONUM
ALT MESARYA:
VADİLİ ECZANESİ
(0392) 397 77 33
Vatan Cad., No: 95, Vadili
KONUM
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad., Ezgi Sok., Dumika Const. Ltd. Dük. No:10, Cevizli
KONUM
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
(0392) 374 51 70
Şht. Aydın Veledddin Sok., YeniErenköy
KONUM
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad., No:10, Mehmetçik
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