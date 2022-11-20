Nöbetçi Eczaneler (20 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CANEŞ ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 52 20
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
GALEN ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 26 03
|Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ORHAN BERKE ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 31 21
|Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EMİN ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
TÖREN ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 89 79
|Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 837 61 26
|Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
EMİR ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 54 54
|Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 53
|Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 31 00
|Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0533) 830 84 01
|Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 821 96 06
|Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
GÜRSEL ECZANESİ
|20.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0392) 374 51 70
|Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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