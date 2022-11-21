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Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

LADEN AKBATUR ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 25 75
 Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

 

SEVAL ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 86 75
 9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa

 

YENİŞEHİR ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 23 63
 Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 

RIZKI 2 ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 56 06
 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

 

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 12 13
 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

HALKIN ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 01 12
 2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

 

ÖZNERGİS ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 24 92
 Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 21.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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