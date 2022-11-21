Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
LADEN AKBATUR ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 25 75
|Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
SEVAL ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 86 75
|9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa
YENİŞEHİR ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 23 63
|Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
RIZKI 2 ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 56 06
|Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 12 13
|Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HALKIN ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 01 12
|2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
ÖZNERGİS ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 24 92
|Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|21.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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