Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2021)

LEFKOŞA
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa
03922276549
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922271664
SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne
0392 815 70 75
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
0392 815 34 96
GAZİMAĞUSA
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
MEHMET ARTER ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa
0392 3660 002
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
0392 7142000
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
0392 3301 720
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
ALT MESARYA
MEHMET HOCA ECZANESİ
Özgürlük Cad.Türkmenköy No:2
0533 873 30 98
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46
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