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Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2021)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2021)

LEFKOŞA

CEMRE ECZANESİ

Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa

03922276549

ABBASOĞLU ECZANESİ

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

03922271664

SEVAL ECZANESİ

9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa

03922238675

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne

0392 815 70 75

RIZKI ECZANESİ

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

0392 815 34 96

GAZİMAĞUSA

İNEM MİMAR ECZANESİ

Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

05488422795

MEHMET ARTER ECZANESİ

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa

0392 3660 002

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

0392 7142000

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

0392 3301 720

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

0539 105 48 88

ALT MESARYA

MEHMET HOCA ECZANESİ

Özgürlük Cad.Türkmenköy No:2

0533 873 30 98

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

03923744356

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

0392 727 76 46

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