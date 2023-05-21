Nöbetçi Eczaneler (21 Mayıs 2023)

LEFKOŞA
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
Adres: Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa
Tel. no.: (0392) 227 45 96
GÜLNUR ECZANESİ
Adres: N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
Tel. no.: (0392) 223 66 30
PERVİN ECZANESİ
Adres: Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
Tel. no.: (0392) 225 28 18
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ)
Adres: Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
Tel. no.: (0392) 815 11 88
KÜÇÜK ECZANESİ
Adres: Canbulat Sok.No:5/C Girne
Tel. no.: (0392) 815 36 26
AYDIN ECZANESİ
Adres: Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
Tel. no.: (0392) 821 33 61
MAĞUSA
PETEK ECZANESİ
Adres: Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
Tel. no.: (0392) 366 29 28
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
Adres: İsmet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
Tel. no.: (0392) 365 60 60
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Adres: Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
Tel. no.: (0392) 714 23 16
LEFKE
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Adres: Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
Tel. no.: (0392) 723 79 97
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Adres: 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
Tel. no.: (0392) 232 35 00
ALT MESARYA
GÜRSOY ECZANESİ
Adres: Akdoğan Mağusa
Tel. no.: (0392) 377 84 49
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Adres: Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
Tel no.: (0392) 371 22 24
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Adres: Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
Tel no.: (0533) 821 96 06
SAKİNER ECZANESİ
Adres: Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
Tel no.: (0392) 374 43 56
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