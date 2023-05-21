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Nöbetçi Eczaneler (21 Mayıs 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (21 Mayıs 2023)
Nöbetçi Eczaneler (21 Mayıs 2023)

LEFKOŞA

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

Adres: Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa

Tel. no.: (0392) 227 45 96

GÜLNUR ECZANESİ

Adres: N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

Tel. no.: (0392) 223 66 30

PERVİN ECZANESİ

Adres: Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

Tel. no.: (0392) 225 28 18

GİRNE

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ)

Adres: Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

Tel. no.: (0392) 815 11 88

KÜÇÜK ECZANESİ

Adres: Canbulat Sok.No:5/C Girne

Tel. no.: (0392) 815 36 26

AYDIN ECZANESİ

Adres: Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

Tel. no.: (0392) 821 33 61

MAĞUSA

PETEK ECZANESİ

Adres: Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

Tel. no.: (0392) 366 29 28

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

Adres: İsmet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

Tel. no.: (0392) 365 60 60

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

Adres: Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

Tel. no.: (0392) 714 23 16

LEFKE

SIDIKA UMAR ECZANESİ

Adres: Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

Tel. no.: (0392) 723 79 97

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Adres: 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

Tel. no.: (0392) 232 35 00

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ

Adres: Akdoğan Mağusa

Tel. no.: (0392) 377 84 49

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Adres: Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

Tel no.: (0392) 371 22 24

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Adres: Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

Tel no.: (0533) 821 96 06

SAKİNER ECZANESİ

Adres: Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

Tel no.: (0392) 374 43 56

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