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Nöbetçi Eczaneler 21 Şubat 2022 Salı

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Nöbetçi Eczaneler 21 Şubat 2022 Salı
Nöbetçi Eczaneler 21 Şubat 2022 Salı

Nöbetçi Eczaneler 21 Şubat 2022 Salı

LEFKOŞA BÖLGESİ

SABİHA BULDUK ECZANESİ

 21.02.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 65 65
 Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 21.02.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SHİMA ECZANESİ

 21.02.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

LEFKE BÖLGESİ

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 21.02.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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