Nöbetçi Eczaneler 21 Şubat 2022 Salı
LEFKOŞA BÖLGESİ
FATMA AŞİNA ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 00:00
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|(0533) 883 22 96
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|Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SABİHA BULDUK ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 00:00
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|(0392) 228 65 65
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|Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 00:00
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|(0392) 225 40 20
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|Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 00:00
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|(0533) 839 19 60
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|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 00:00
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|(0533) 830 00 49
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|Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SHİMA ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 00:00
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|(0548) 822 02 72
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|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
GÜLOĞLU ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 00:00
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|(0392) 365 38 68
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|Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
KARAKOL ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 00:00
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|(0392) 365 65 19
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|Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 00:00
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|(0392) 714 32 52
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|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
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|(0392) 728 83 12
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|Atatürk Cad. 26/A Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
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|21.02.2023 (Salı)
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|08:00 - 22:00
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|(0539) 109 95 77
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|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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