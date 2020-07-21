  • BIST 120.057
  • Altın 401,522
  • Dolar 6,8492
  • Euro 7,8400
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKANetflix'ten 'Türkiye' açıklaması...Çekilecek mi ?

Nöbetçi Eczaneler (21 Temmuz 2020)

» »
Nöbetçi Eczaneler (21 Temmuz 2020)
Nöbetçi Eczaneler (21 Temmuz 2020)

LEFKOŞA

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir / Lefkoşa

 03922277874

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 224 04 15

ECEGÜL ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255847

 

GAZİMAĞUSA

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa

 03923662369

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa

 03923662369

 

GİRNE

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne / Girne

 03928154043

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 03928213434

 

GÜZELYURT

AŞAR  ECZANESİ GÜZELYURT

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142193

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 0392 728 83 12

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (11 Temmuz 2020)11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:11
  • Nöbetçi Eczaneler (7 Temmuz 2020)07 Temmuz 2020 Salı 11:12
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Haziran 2020)30 Haziran 2020 Salı 09:40
  • Nöbetçi Eczaneler (27 Haziran 2020)27 Haziran 2020 Cumartesi 09:09
  • Nöbetçi Eczaneler - (26 Haziran 2020)26 Haziran 2020 Cuma 10:05
  • Nöbetçi Eczaneler - 25 Haziran 201925 Haziran 2020 Perşembe 08:33
  • Nöbetçi Eczaneler (24 Haziran 2020)24 Haziran 2020 Çarşamba 08:56
  • Nöbetçi Eczaneler - (22 Haziran 2020)22 Haziran 2020 Pazartesi 11:08
  • Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2020)20 Haziran 2020 Cumartesi 09:17
  • Nöbetçi Eczaneler - (19 Haziran 2020)19 Haziran 2020 Cuma 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti