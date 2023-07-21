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Nöbetçi Eczaneler (21 Temmuz 2023)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (21 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALPDOĞAN ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

***

DİLEK ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

***

GÜNEY ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜZER ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

21.07.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

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