Nöbetçi Eczaneler (21 Temmuz 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALPDOĞAN ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
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DİLEK ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
***
GÜNEY ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
***
RIZKI 2 ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
***
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜZER ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
***
MEHMET ARTER ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
21.07.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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