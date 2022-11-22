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Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇINARLI ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 23 60
 Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

 

GÖNYELİ ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 856 64 44
 Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

 

NERGİS ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 50 75
 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 830 00 49
 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

 

BARIŞ ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 

ZİYA SENCER ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 826 51 91
 Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

SAKARYA ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 29 89
 Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

 

SÜMER ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 49 69
 İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 22.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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