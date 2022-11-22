Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇINARLI ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 23 60
|Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
GÖNYELİ ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 856 64 44
|Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
NERGİS ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 50 75
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 830 00 49
|Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
BARIŞ ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
ZİYA SENCER ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 826 51 91
|Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
SAKARYA ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 29 89
|Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
SÜMER ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 49 69
|İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 30 05
|Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|22.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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