Nöbetçi Eczaneler (22 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 36 63
Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
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SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 19 97
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
***
SOYERLER ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜZER ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
22.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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