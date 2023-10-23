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Nöbetçi Eczaneler 23 Ekim 2023

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Nöbetçi Eczaneler 23 Ekim 2023
Nöbetçi Eczaneler 23 Ekim 2023

LEFKOŞA

NERGİS ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa

SEV ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 44 14

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

SÖZÜÖZ ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

EMİN ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

NURÇAĞ ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

TURGAY PARALI ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA

EMİR ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

GÜZER ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

23.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

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