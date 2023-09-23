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Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2023)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (23 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDORA ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 33 55

Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

***

LADEN AKBATUR ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

**

ORTAKÖY ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ALENBAY ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne

***

BAŞAK ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

YÜKSEL ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik

ALT MESARYA BÖLGESİ:

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Dilekkaya Lefkoşa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

23.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

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