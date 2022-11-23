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Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AŞAN ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 57 30
 Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

 

MERVE BİLLUR ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 43 50
 Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

 

OBA 2 ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 13 11
 Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 85
 Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

 

AYDIN ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 

DEFNE ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 35 16
 Atatürk Cad. No:20 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 20
 İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

 

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 94
 Halil Hamzalar Yolu No:1, Dükkan 2, Halil Hamza Ayakkabı yanı, Kaliland bölgesi, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 23 16
 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 23.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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