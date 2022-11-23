Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AŞAN ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 57 30
|Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
MERVE BİLLUR ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 43 50
|Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
OBA 2 ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 13 11
|Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 85
|Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
AYDIN ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
DEFNE ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 35 16
|Atatürk Cad. No:20 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 20
|İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 94
|Halil Hamzalar Yolu No:1, Dükkan 2, Halil Hamza Ayakkabı yanı, Kaliland bölgesi, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 23 16
|Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|23.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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