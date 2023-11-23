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Nöbetçi eczaneler 23 Kasım 2023 Perşembe

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Nöbetçi eczaneler 23 Kasım 2023 Perşembe
Nöbetçi eczaneler 23 Kasım 2023 Perşembe

LEFKOŞA:

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ 
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz, No: 13/C, Pegasus Hava Yolları yanı, Köşlüçiftlik
KONUM

ÖZYOL ECZANESİ
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad., No: 2/4, Ortaköy
KONUM

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad., Ersalıcı Apt., Hamitköy
KONUM

GİRNE:

MARYAM ECZANESİ
(0533) 842 36 37
Ankara Cad., No: 1, Lotus Park Sitesi, A Blok, Alsancak
KONUM

MELİS UZUN ECZANESİ
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt., No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı
KONUM

POSTACIOĞLU ECZANESİ
(0392) 815 11 00 – (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad., Postacıoğlu Apt. 1
KONUM

MAĞUSA:

FAYDALI ECZANESİ
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu, Zabitler Petrol 100 metre öncesi, DAÜ Bankamatik yanı
KONUM

RANA YONTAR ECZANESİ
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan Sok., No:14/A, UN Market yanı, Çanakkale
KONUM

GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ
(0392) 714 38 47
Ecevit Cad., No: 25
KONUM

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad., No: 26/A
KONUM

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad., Arken Apt. No: 3
KONUM

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