Nöbetçi eczaneler 23 Kasım 2023 Perşembe

LEFKOŞA:
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz, No: 13/C, Pegasus Hava Yolları yanı, Köşlüçiftlik
KONUM
ÖZYOL ECZANESİ
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad., No: 2/4, Ortaköy
KONUM
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad., Ersalıcı Apt., Hamitköy
KONUM
GİRNE:
MARYAM ECZANESİ
(0533) 842 36 37
Ankara Cad., No: 1, Lotus Park Sitesi, A Blok, Alsancak
KONUM
MELİS UZUN ECZANESİ
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt., No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı
KONUM
POSTACIOĞLU ECZANESİ
(0392) 815 11 00 – (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad., Postacıoğlu Apt. 1
KONUM
MAĞUSA:
FAYDALI ECZANESİ
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu, Zabitler Petrol 100 metre öncesi, DAÜ Bankamatik yanı
KONUM
RANA YONTAR ECZANESİ
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan Sok., No:14/A, UN Market yanı, Çanakkale
KONUM
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİ
(0392) 714 38 47
Ecevit Cad., No: 25
KONUM
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad., No: 26/A
KONUM
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad., Arken Apt. No: 3
KONUM
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