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Nöbetçi Eczaneler 23 Temmuz 2023 Pazar

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Nöbetçi Eczaneler 23 Temmuz 2023 Pazar
Nöbetçi Eczaneler 23 Temmuz 2023 Pazar

Nöbetçi Eczaneler 23 Temmuz 2023 Pazar

LEFKOŞA:

GÖNYELİ ECZANESİ
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
KONUM

HAZAL REİS ECZANESİ
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı, Lefkoşa
KONUM

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
(0392) 225 59 47
Şht. İsmail Dümenci Sok, No: 2/C, Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı, Karaca’s Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı, Yenişehir / Lefkoşa
KONUM

GİRNE:

BUĞÇE ECZANESİ
(0392) 815 00 32
Templos Tower, 2. Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
KONUM

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad., Karakum, Girne
KONUM

ÖZENİR ECZANESİ
(0542) 876 06 60 – (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad., Kocatepe No: 69, Manolya Hotel karşısı, Lapta, Girne
KONUM

MAĞUSA:

MEVA ECZANESİ
(0392) 366 37 73
15/A Ordu Sok., Açık Pazar Karşısı, Mağusa
KONUM

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad., Pertur Apt., No: 29/A, The Europen Hotel (Sema) – Adaş Bebe karşısı, Mağusa
KONUM

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı, No: 3/A, Güzelyurt
KONUM

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ
(0392) 727 76 46
Şht. Mehmet Salahi Sok., Doğancı Life Sitesi, LAÜ yolu
KONUM

ÜST MESARYA:

ESER AVCI ECZANESİ
(0533) 855 06 04
Özgürlük Cad., No: 11/B, Cihangir
KONUM

ALT MESARYA:

DÖRTYOL ECZANESİ
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad., N0:C/1, Dörtyol, Mağusa
KONUM

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad., Ada Karanfil Sok., No: 9/D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KONUM

KARPAZ:

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 849 99 46
Ada Cad., No: 37/E Mehmetçik, Karpaz
KONUM

SAKİNER ECZANESİ
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz

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