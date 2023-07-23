Nöbetçi Eczaneler 23 Temmuz 2023 Pazar
LEFKOŞA:
GÖNYELİ ECZANESİ
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
KONUM
HAZAL REİS ECZANESİ
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı, Lefkoşa
KONUM
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
(0392) 225 59 47
Şht. İsmail Dümenci Sok, No: 2/C, Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı, Karaca’s Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı, Yenişehir / Lefkoşa
KONUM
GİRNE:
BUĞÇE ECZANESİ
(0392) 815 00 32
Templos Tower, 2. Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
KONUM
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad., Karakum, Girne
KONUM
ÖZENİR ECZANESİ
(0542) 876 06 60 – (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad., Kocatepe No: 69, Manolya Hotel karşısı, Lapta, Girne
KONUM
MAĞUSA:
MEVA ECZANESİ
(0392) 366 37 73
15/A Ordu Sok., Açık Pazar Karşısı, Mağusa
KONUM
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad., Pertur Apt., No: 29/A, The Europen Hotel (Sema) – Adaş Bebe karşısı, Mağusa
KONUM
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı, No: 3/A, Güzelyurt
KONUM
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
(0392) 727 76 46
Şht. Mehmet Salahi Sok., Doğancı Life Sitesi, LAÜ yolu
KONUM
ÜST MESARYA:
ESER AVCI ECZANESİ
(0533) 855 06 04
Özgürlük Cad., No: 11/B, Cihangir
KONUM
ALT MESARYA:
DÖRTYOL ECZANESİ
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad., N0:C/1, Dörtyol, Mağusa
KONUM
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad., Ada Karanfil Sok., No: 9/D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KONUM
KARPAZ:
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 849 99 46
Ada Cad., No: 37/E Mehmetçik, Karpaz
KONUM
SAKİNER ECZANESİ
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz
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