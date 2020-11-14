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Nöbetçi Eczaneler

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Nöbetçi Eczaneler
Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

  • ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA - Lefkoşa
  • 03922280909
  • cagintheking@gmail.com
  • Yetkili Kişi: ÇAĞIN KORKMAZER

GÜNEY ECZANESİ

  • Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara - Lefkoşa
  • 03922276695
  • guney.eczanesi@hotmail.com
  • Yetkili Kişi: Güney Enginol

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

  • Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa - Lefkoşa
  • 0392 224 04 15
  • harikaotag@hotmail.com
  • Yetkili Kişi: Harika Otağ

GİRNE

GİRNE ECZANESİ

  • Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne - Girne
  • 03928151447
  • gazikan44@hotmail.com
  • Yetkili Kişi: Güzin Çağdan

GÜNDAL ECZANESİ

  • Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) - Girne
  • 03928160543
  • agundal@hotmail.com
  • Yetkili Kişi: Ayşen Gündal

GAZİMAĞUSA

HALKIN ECZANESİ

  • Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk - Gazimağusa
  • 03923650112
  • esrahalkin@yahoo.com
  • Yetkili Kişi: Esra Halkın

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

  • THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA - Gazimağusa
  • 03923660353
  • nilhan_76@hotmail.com
  • Yetkili Kişi: Nilhan Soysal

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

  • 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt - Güzelyurt
  • 03927143591
  • muszey@protonmail.com
  • Yetkili Kişi: Mustafa Zeybekoğulları

 

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