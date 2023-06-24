Nöbetçi Eczaneler (24 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEMRE ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
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ÖZÜN ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 12 10
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
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SEVCAN ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
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TÖREN ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
24.06.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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