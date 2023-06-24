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Nöbetçi Eczaneler (24 Haziran 2023)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (24 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEMRE ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

***

ÖZÜN ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 12 10

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

***

SEVCAN ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

***

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

***

TÖREN ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

24.06.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

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