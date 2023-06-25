  • BIST 5.582,75
  • Altın 1557.792
  • Dolar 25.2278
  • Euro 27.3921
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADiyabet 2050 yılının salgını: 1,3 milyar insan tehlikede

Nöbetçi Eczaneler (25 Haziran 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (25 Haziran 2023)
Nöbetçi Eczaneler (25 Haziran 2023)

LEFKOŞA

AŞAN ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

DERYA ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa

GİRNE

ADAŞEHİR ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

ŞİFALI ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA

MEHMET ARTER ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE,

HATİCE SOYER ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

DÖRTYOL ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

25.06.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (24 Haziran 2023)24 Haziran 2023 Cumartesi 17:09
  • O yollara dikkat!24 Haziran 2023 Cumartesi 17:05
  • Propaganda bugün 18.00’de sona eriyor24 Haziran 2023 Cumartesi 17:01
  • Beal-20 Temmuz Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı24 Haziran 2023 Cumartesi 16:54
  • KTTO 13.Dünya Ticaret Odaları Kongresinde Temsil Edildi24 Haziran 2023 Cumartesi 09:41
  • 1 Vekil ve 1 muhtar seçilecek...24 Haziran 2023 Cumartesi 09:40
  • Döviz güne nasıl başladı? 24 Haziran 2023 Cumartesi24 Haziran 2023 Cumartesi 08:54
  • Bugünden itibaren hava sıcaklıkları artıyor24 Haziran 2023 Cumartesi 08:50
  • Polis örgütünün kuruluş yıldönümü nedeniyle tabanca atış yarışması düzenlendi24 Haziran 2023 Cumartesi 08:50
  • Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile polis mensupları empati maçı yaptı24 Haziran 2023 Cumartesi 08:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti