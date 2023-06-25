Nöbetçi Eczaneler (25 Haziran 2023)

LEFKOŞA
AŞAN ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
DERYA ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE
ADAŞEHİR ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
ŞİFALI ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA
MEHMET ARTER ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Limasol Bankası yanı, Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE,
HATİCE SOYER ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
DÖRTYOL ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
25.06.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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