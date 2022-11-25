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Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 55 15
 Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

 

LA PHARMA ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 14 14
 Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

 

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 09 88
 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 11 88
 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

 

GÜNDAL ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 05 43
 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

DEMET ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 50
 New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

 

UMUT ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 23 69
 Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 38 47
 25 Ecevit Cad. Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 25.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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