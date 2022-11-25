Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 55 15
|Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
LA PHARMA ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 14 14
|Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 09 88
|Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 11 88
|Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
GÜNDAL ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 05 43
|Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
DEMET ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 50
|New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
UMUT ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 23 69
|Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 38 47
|25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|25.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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