Nöbetçi Eczaneler (25 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ARASTA ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 229 11 12
|Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 61 61
|Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 40
|Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
ÖMRÜM ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 22 87
|Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASLI EREN ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 47 47
|Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa
NASİM ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 03 40
|Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|25.01.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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