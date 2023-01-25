  • BIST 5.366,52
  • Altın 1167.635
  • Dolar 18.7992
  • Euro 20.3815
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Nöbetçi Eczaneler (25 Ocak 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (25 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (25 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARASTA ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 229 11 12
 Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

 

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 61 61
 Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

 

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 40
 Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

 

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 

ÖMRÜM ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 22 87
 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ASLI EREN ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 47 47
 Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa

 

NASİM ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 03 40
 Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 25.01.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Ocak 2023)18 Ocak 2023 Çarşamba 08:45
  • Nöbetçi Eczaneler (17 Ocak 2023)17 Ocak 2023 Salı 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (16 Ocak 2023)16 Ocak 2023 Pazartesi 09:20
  • Nöbetçi Eczaneler (15 Ocak 2023)15 Ocak 2023 Pazar 17:47
  • Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2023)14 Ocak 2023 Cumartesi 09:55
  • Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2023)13 Ocak 2023 Cuma 09:15
  • Nöbetçi Eczaneler (12 Ocak 2022)12 Ocak 2023 Perşembe 09:25
  • Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)11 Ocak 2023 Çarşamba 09:10
  • Nöbetçi Eczaneler (10 Ocak 2022)10 Ocak 2023 Salı 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (9 Ocak 2023)09 Ocak 2023 Pazartesi 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti