Nöbetçi Eczaneler 26 Ağustos 2023 Cumartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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CEMRE ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
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FERİN ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
NURÇAĞ ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
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KANDİL ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
***
ÖZENİR ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÖZGE KALE ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
***
ZEYNEP ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
BUĞRA ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
26.08.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
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