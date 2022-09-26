  • BIST 3.281,61
  • Altın 969.904
  • Dolar 18.4306
  • Euro 17.7417
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Nöbetçi Eczaneler... 26 Eylül 2022 Pazartesi

» »
Nöbetçi Eczaneler... 26 Eylül 2022 Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler... 26 Eylül 2022 Pazartesi

 

LEFKOŞA BÖLGESİ

ADAHAN ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 37 00
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

FATMA AŞİNA ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 883 22 96
 Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa

 

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 12 10
 Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

MELİZ 2 ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 28 82
 Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne

 

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 32 02
 Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 38
 Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

 

ÖZGE KALE ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 88 66
 Altay Sok. Baykal Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 21 93
 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 26.09.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

 

  •  

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler...... 19 Eylül 2022 Pazartesi19 Eylül 2022 Pazartesi 08:12
  • Nöbetçi Eczaneler... 16 Eylül 2022 Cumartesi17 Eylül 2022 Cumartesi 08:28
  • Nöbetçi Eczaneler... 16 Eylül 2022 Cuma16 Eylül 2022 Cuma 08:23
  • Nöbetçi Eczaneler... 15 Eylül 2022 Perşembe15 Eylül 2022 Perşembe 08:34
  • Nöbetçi Eczaneler... 14 Eylül 2022 Çarşamba14 Eylül 2022 Çarşamba 08:21
  • Nöbetçi Eczaneler... 13 Eylül 2022 Salı13 Eylül 2022 Salı 08:15
  • Nöbetçi Eczaneler... 12 Eylül 2022 Pazartesi12 Eylül 2022 Pazartesi 08:28
  • Nöbetçi Eczaneler... 10 Eylül 2022 Cumartesi10 Eylül 2022 Cumartesi 08:45
  • Nöbetçi Eczaneler... 9 Eylül 2022 Cuma09 Eylül 2022 Cuma 07:55
  • Nöbetçi Eczaneler... 8 Eylül 2022 Perşembe08 Eylül 2022 Perşembe 07:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti