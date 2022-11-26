Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇELER ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 75 05
|Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 72 72
|Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 23 50
|Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 851 76 08
|Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 17 90
|Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 95 55
|N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
MAĞUSA ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 19 20
|Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2
GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 35 91
|55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
TURAN CEYDA ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 236 83 80
|Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|26.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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