  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇELER ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 75 05
 Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

 

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 72 72
 Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

 

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 23 50
 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 851 76 08
 Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

 

TÖREN 2 ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 17 90
 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 95 55
 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 

MAĞUSA ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 19 20
 Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 35 91
 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

TURAN CEYDA ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 236 83 80
 Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 26.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (20 Kasım 2022)20 Kasım 2022 Pazar 10:15
  • Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)19 Kasım 2022 Cumartesi 09:39
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2022)18 Kasım 2022 Cuma 09:44
  • Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2022)17 Kasım 2022 Perşembe 09:25
  • KKTC'de Nöbetçi eczaneler... 16 Ekim 2022 Çarşamba16 Kasım 2022 Çarşamba 08:54
  • Nöbetçi Eczaneler (15 Kasım 2022)15 Kasım 2022 Salı 09:46
  • Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2022)14 Kasım 2022 Pazartesi 10:05
  • Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2022)12 Kasım 2022 Cumartesi 09:51
  • Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2022)11 Kasım 2022 Cuma 09:50
  • Nöbetçi Eczaneler (10 Kasım 2022)10 Kasım 2022 Perşembe 09:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti