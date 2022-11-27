Nöbetçi Eczaneler (27 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ABBASOĞLU ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 16 64
|ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
OBA ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 71 01
|Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 17 67
|Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
BARIŞ ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0548) 881 18 11
|Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BAHAR ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 51 26
|İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
LARNAKA YOLU ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
|15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİRLİ ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 28 74
|Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0539) 105 48 88
|Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
VADİLİ ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 397 77 33
|Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0533) 855 72 12
|8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
|27.11.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 375 53 66
|Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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