  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Nöbetçi Eczaneler (27 Kasım 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (27 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (27 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ABBASOĞLU ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 16 64
 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

OBA ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 71 01
 Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

 

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 17 67
 Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

 

BARIŞ ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0548) 881 18 11
 Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BAHAR ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 51 26
 İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

 

LARNAKA YOLU ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
 15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİRLİ ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 28 74
 Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0539) 105 48 88
 Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

VADİLİ ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 397 77 33
 Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0533) 855 72 12
 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 27.11.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 375 53 66
 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2022)21 Kasım 2022 Pazartesi 09:07
  • Nöbetçi Eczaneler (20 Kasım 2022)20 Kasım 2022 Pazar 10:15
  • Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)19 Kasım 2022 Cumartesi 09:39
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2022)18 Kasım 2022 Cuma 09:44
  • Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2022)17 Kasım 2022 Perşembe 09:25
  • KKTC'de Nöbetçi eczaneler... 16 Ekim 2022 Çarşamba16 Kasım 2022 Çarşamba 08:54
  • Nöbetçi Eczaneler (15 Kasım 2022)15 Kasım 2022 Salı 09:46
  • Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2022)14 Kasım 2022 Pazartesi 10:05
  • Nöbetçi Eczaneler (12 Kasım 2022)12 Kasım 2022 Cumartesi 09:51
  • Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2022)11 Kasım 2022 Cuma 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti