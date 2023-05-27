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Nöbetçi Eczaneler 27 Mayıs 2023 Cumartesi

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Nöbetçi Eczaneler 27 Mayıs 2023 Cumartesi
Nöbetçi Eczaneler 27 Mayıs 2023 Cumartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ:

İZEM ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

***

ÖZYOL ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

GÜVEN ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 24 09

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

27.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

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