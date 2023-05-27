Nöbetçi Eczaneler 27 Mayıs 2023 Cumartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ:
İZEM ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
***
KIZILBAŞ ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
***
ÖZYOL ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
***
GÜVEN ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 24 09
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
***
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa
***
ÖZGE KALE ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
27.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.