Nöbetçi Eczaneler (28 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEVHER ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
***
SABİHA BULDUK ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 65
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
***
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
***
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
***
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
***
MAĞUSA BÖLGESİ:
FAYDALI ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
***
ULUÇAY ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
28.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.