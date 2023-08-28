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Nöbetçi Eczaneler (28 Ağustos 2023)

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Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler (28 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEVHER ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

SABİHA BULDUK ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 65

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

***

MAĞUSA BÖLGESİ:

FAYDALI ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

***

ULUÇAY ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

28.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

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