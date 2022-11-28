Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 09 09
|Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 04 15
|Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 80 91
|Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 870 84 42
|Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
İLGEN ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 81 18
|Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 30 88
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
İÇTEN ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 22 00
|Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 19 09
|Karakol Sok.N0:' Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 47 90
|Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|28.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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