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Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (28 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 09 09
 Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

 

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 04 15
 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

 

SERKAN KERVAN ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 80 91
 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 870 84 42
 Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

 

İLGEN ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 81 18
 Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

 

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 30 88
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

İÇTEN ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 22 00
 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

 

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 19 09
 Karakol Sok.N0:' Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 47 90
 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 28.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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