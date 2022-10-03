  • BIST 3.179,99
  • Altın 992.547
  • Dolar 18.5519
  • Euro 18.1667
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim 2022 Pazartesi

» »
Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim 2022 Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim 2022 Pazartesi

Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim 2022 Pazartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 11 16
 Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 15 45
 Demir Sok.Yenikent Gönyeli

 

NERGİS ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 50 75
 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 41 42
 Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

 

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 00 82
 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 60
 Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

 

ÖREN ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 03 91
 Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 03.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afet Arslan Hayatını Kaybetti02 Ekim 2022 Pazar 18:01
  • 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılara yoga ve boyama etkinliği düzenlendi02 Ekim 2022 Pazar 17:06
  • YDP, külliye projesine destek belirtmek için etkinlik düzenledi02 Ekim 2022 Pazar 16:00
  • Binboğa İnek Pelet Yem Fiyatını 450 TL Olarak Duyurdu02 Ekim 2022 Pazar 14:41
  • Arıklı:30 örgütün düzenlediği eylem 50 kişi katılıyor, sesleri çok çıkıyor....02 Ekim 2022 Pazar 14:37
  • Özersay: “Türkiye Tepki Göstermekte Haklıdır”02 Ekim 2022 Pazar 14:36
  • KTTO: Yangınların başlıca nedeni, kamu yönetiminin yetersizliğidir02 Ekim 2022 Pazar 14:30
  • Ağırdağ Yangını bilançosu; Beş ev ve dört araç yanarak zarar gördü02 Ekim 2022 Pazar 14:27
  • “Radon Gazı Riski Farkındalık Semineri” yapıldı02 Ekim 2022 Pazar 13:59
  • CTP: KIB-TEK’in geleceği bilinçli olarak tehlikeye atılıyor!02 Ekim 2022 Pazar 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti