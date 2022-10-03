Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim 2022 Pazartesi
LEFKOŞA BÖLGESİ
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 11 16
|Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
BUSE KARŞILI ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 15 45
|Demir Sok.Yenikent Gönyeli
NERGİS ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 50 75
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 41 42
|Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 00 82
|Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 60
|Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
ÖREN ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 91
|Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 48 94
|Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|03.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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