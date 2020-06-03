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SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Nöbetçi Eczaneler (3 Haziran 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (3 Haziran 2020)
Nöbetçi Eczaneler (3 Haziran 2020)

LEFKOŞA:

GALEN ECZANESİ

 Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 0392 227 26 03

 0533 860 11 01

***

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

 03922241210

 05338813128

 ***

AŞAN ECZANESİ

 Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI Lefkoşa

 03922255730

 05338669240

GİRNE:

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 05338701946

 05338701946

***

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 03928153620

 05338628147

GAZİMAĞUSA:

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa

 03923652492

 05428522244

***

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

 03923650112

 05338404402

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 03927142193

 05488627089

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

 0542 859 39 12

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