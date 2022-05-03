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Nöbetçi Eczaneler (3 Mayıs 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (3 Mayıs 2022)
Nöbetçi Eczaneler (3 Mayıs 2022)

LEFKOŞA:

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa

 03922279155

***

KERMİYA ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

 03922233483

***

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası ve Hangover karışı ve Domino Pizza yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa

 0392 228 14 78

GİRNE:

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne

 05338627656

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

 03928152150

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne

 0542 855 31 14

GAZİMAĞUSA:

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa

 03923663350

***

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

 03923669297

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

ÜST MESARYA:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

 0539 105 48 88

ALT MESARYA:

VADİLİ ECZANESİ

 03923977733

KARPAZ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 05338219606

***

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

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