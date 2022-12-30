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Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AŞAN ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 57 30
 Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

 

GÖNYELİ ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 856 64 44
 Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

 

YENİŞEHİR ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 23 63
 Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ÖMRÜM ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 22 87
 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

 

TÖREN 2 ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 17 90
 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

 

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 38 88
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 29 99
 15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

 

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 03 53
 Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 30.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0533) 846 94 72
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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