Nöbetçi Eczaneler (30 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AŞAN ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 57 30
|Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
GÖNYELİ ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 856 64 44
|Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
YENİŞEHİR ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 23 63
|Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ÖMRÜM ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 22 87
|Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 17 90
|Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 38 88
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 99
|15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 53
|Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 48 94
|Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|30.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0533) 846 94 72
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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