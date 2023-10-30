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Nöbetçi Eczaneler 30 Ekim 2023

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Nöbetçi Eczaneler 30 Ekim 2023
Nöbetçi Eczaneler 30 Ekim 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

***

EMİNE KESKİN ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

**

LADEN AKBATUR ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

MARYAM ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALKIN ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

30.10.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

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