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Nöbetçi Eczaneler.. 30 Eylül 2022 Cuma

» »
Nöbetçi Eczaneler.. 30 Eylül 2022 Cuma
Nöbetçi Eczaneler.. 30 Eylül 2022 Cuma

LEFKOŞA BÖLGESİ

APAYDIN ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 51 59
 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

DAĞMAN ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 10 22
 Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 96 19
 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

 

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

ÖMRÜM ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 22 87
 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 08 50
 Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 18
 Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

SÜMER ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 49 69
 İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 841 95 78
 Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 30.09.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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