Nöbetçi Eczaneler.. 30 Eylül 2022 Cuma

LEFKOŞA BÖLGESİ
APAYDIN ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 51 59
|2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
DAĞMAN ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 10 22
|Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 96 19
|Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
ÖMRÜM ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 22 87
|Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 08 50
|Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HACER BALIKÇI ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 18
|Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
SÜMER ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 49 69
|İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 841 95 78
|Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|30.09.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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