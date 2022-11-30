Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
DİLEK ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 18 67
|Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
ORTAKÖY ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 32 00
|Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 19 97
|Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 76 56
|Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 887 44 88
|Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ECE ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 38 46
|Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 00 02
|15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 48 94
|Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|30.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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