  • BIST 4.962,48
  • Altın 1050.717
  • Dolar 18.633
  • Euro 19.2825
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (30 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DİLEK ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 18 67
 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

 

ORTAKÖY ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 32 00
 Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

 

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 19 97
 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 76 56
 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

 

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 887 44 88
 Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ECE ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 38 46
 Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

 

MEHMET ARTER ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 00 02
 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 30.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)24 Kasım 2022 Perşembe 09:44
  • Nöbetçi Eczaneler (23 Kasım 2022)23 Kasım 2022 Çarşamba 09:15
  • Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2022)22 Kasım 2022 Salı 09:45
  • Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2022)21 Kasım 2022 Pazartesi 09:07
  • Nöbetçi Eczaneler (20 Kasım 2022)20 Kasım 2022 Pazar 10:15
  • Nöbetçi Eczaneler (19 Kasım 2022)19 Kasım 2022 Cumartesi 09:39
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Kasım 2022)18 Kasım 2022 Cuma 09:44
  • Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2022)17 Kasım 2022 Perşembe 09:25
  • KKTC'de Nöbetçi eczaneler... 16 Ekim 2022 Çarşamba16 Kasım 2022 Çarşamba 08:54
  • Nöbetçi Eczaneler (15 Kasım 2022)15 Kasım 2022 Salı 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti