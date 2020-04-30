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Nöbetçi Eczaneler (30 Nisan 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (30 Nisan 2020)
Nöbetçi Eczaneler (30 Nisan 2020)

LEFKOŞA:

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI / Lefkoşa

 03922287866

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03923300830

***

DİLEK ECZANESİ

 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922281867

***

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa

 03922234565

 

GAZİMAĞUSA:

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa / Gazimağusa

 03923662928

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923655959

***

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa

 03923654240

 

GİRNE:

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne

 03928160543

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1 A Kozan Döviz Yanı Girne / Girne

 03928151188

***

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne

 05338701946

 

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt

 03927141222

***

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143252

 

LEFKE:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 Menekşe Sok. NO:2 / B Gaziveren Lefke / Lefke

 7237 997

***

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 0392 727 76 46

 

İSKELE:

SELİN ECZANESİ 

 03923712856

KARPAZ:

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA / Karpaz

 03923744356

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK / Karpaz

 05338325742

MESARYA:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa / Alt Mesarya

 03922369100

***

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA / Üst Mesarya

 03923733360

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