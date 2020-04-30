Nöbetçi Eczaneler (30 Nisan 2020)

LEFKOŞA:
YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI / Lefkoşa
03922287866
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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa
03923300830
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DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa
03922281867
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DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa
03922234565
GAZİMAĞUSA:
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa / Gazimağusa
03923662928
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923655959
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MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa
03923654240
GİRNE:
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne
03928160543
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1 A Kozan Döviz Yanı Girne / Girne
03928151188
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EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne / Girne
05338701946
GÜZELYURT:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt
03927141222
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İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt
03927143252
LEFKE:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Menekşe Sok. NO:2 / B Gaziveren Lefke / Lefke
7237 997
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ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke
0392 727 76 46
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
03923712856
KARPAZ:
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA / Karpaz
03923744356
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK / Karpaz
05338325742
MESARYA:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa / Alt Mesarya
03922369100
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KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA / Üst Mesarya
03923733360
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