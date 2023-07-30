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Nöbetçi Eczaneler 30 Temmuz 2023 Pazar

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Nöbetçi Eczaneler 30 Temmuz 2023 Pazar
Nöbetçi Eczaneler 30 Temmuz 2023 Pazar

LEFKOŞA:

BUSE KARŞILI ECZANESİ
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent
KONUM

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
KONUM

EBRU BAŞAY ECZANESİ
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
KONUM

GİRNE:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
KONUM

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
KONUM

NURÇAĞ ECZANESİ
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
KONUM

MAĞUSA:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
KONUM

UZAY ECZANESİ
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı – Özdi̇lek yanı, Mağusa
KONUM

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
KONUM

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
KONUM

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
KONUM

ALT MESARYA:

GÜRSOY ECZANESİ
(0392) 377 84 49
Akdoğan, Mağusa
KONUM

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KONUM

KARPAZ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KONUM

GÜRSEL ECZANESİ
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

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