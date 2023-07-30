Nöbetçi Eczaneler 30 Temmuz 2023 Pazar

LEFKOŞA:
BUSE KARŞILI ECZANESİ
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent
KONUM
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
KONUM
EBRU BAŞAY ECZANESİ
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
KONUM
GİRNE:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
KONUM
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
KONUM
NURÇAĞ ECZANESİ
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
KONUM
MAĞUSA:
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
KONUM
UZAY ECZANESİ
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı – Özdi̇lek yanı, Mağusa
KONUM
GÜZELYURT:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
KONUM
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
KONUM
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
KONUM
ALT MESARYA:
GÜRSOY ECZANESİ
(0392) 377 84 49
Akdoğan, Mağusa
KONUM
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KONUM
KARPAZ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KONUM
GÜRSEL ECZANESİ
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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