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Nöbetçi Eczaneler (31 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (31 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (31 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 10 80
 Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 04 15
 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

 

ORTAKÖY ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 32 00
 Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 76 56
 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

 

MARYAM ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

MELİZ 2 ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 28 82
 Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 868 09 01
 İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

 

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 832 24 03
 Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 21 93
 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

MEHMET HOCA ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0533) 873 30 89
 Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 31.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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