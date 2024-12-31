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Nöbetçi Eczaneler - 31 Aralık 2024

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Nöbetçi Eczaneler -31 Aralık 2024
Nöbetçi Eczaneler - 31 Aralık 2024

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

FATMA AŞİNA ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 860 63 96

Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

SELİN ESER ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERGİN ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

***

KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 881 66 26

Samanyolu Sokak Ayten 2 Apt. Dükkan No:3 Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi Karşısı Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

31.12.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

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