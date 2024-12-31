Nöbetçi Eczaneler - 31 Aralık 2024

LEFKOŞA BÖLGESİ:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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FATMA AŞİNA ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
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YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 860 63 96
Şht. Kazım Ali Sokak No: 2, Değirmentaşı Mahallesi Ertuğ Kader Apt. No: 2 ,Yukarı Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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SELİN ESER ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERGİN ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
***
KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 881 66 26
Samanyolu Sokak Ayten 2 Apt. Dükkan No:3 Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi Karşısı Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
***
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
31.12.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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