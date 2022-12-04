Nöbetçi Eczaneler (4 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ADAHAN ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 37 00
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ERSAĞ ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 62 17
|Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa
SEZER ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 70 88
|79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
DÜNYA ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 09
|Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 01 23
|Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 20 26
|15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 59 59
|İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 18 94
|Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0548) 871 72 59
|Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
GÜRSEL ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0392) 374 51 70
|Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
|04.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 849 99 46
|Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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