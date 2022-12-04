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Nöbetçi Eczaneler (4 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (4 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (4 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ADAHAN ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 37 00
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

ERSAĞ ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 62 17
 Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa

 

SEZER ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 70 88
 79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 

DÜNYA ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 09
 Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

 

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 01 23
 Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 20 26
 15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

 

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 59 59
 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0548) 871 72 59
 Atatürk Cad. No:1 İnönü

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0392) 374 51 70
 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 04.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 849 99 46
 Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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