Nöbetçi Eczaneler (4 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
03922280606
05338680764
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereliİş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
03922236766
05428816110
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SÖZÜÖZ ECZANESİ
ŞHT.MEHMET KEMAL SOK.AKASYA APT. LEMAR ARKASI ŞHT.DOĞAN AHMET İLKOKULU SIRASI KÜÇÜK KAYMAKLI
03922293300
05338635978
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa
03922288956
05338567790
GİRNE:
ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ
Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne
05488531553
05488531553
***
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
05338463330
05338463330
DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne
03928150009
05338728909
GAZİMAĞUSA:
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa
03923663350
05338666575
TANYA SALİMER ECZANESİ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa
03923669988
05338612728
BAHAR ECZANESİ
N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa
03923655126
05488400608
GÜZELYURT:
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
05338636183
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
05338311303
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
0533 834 82 51
ÜST MESARYA:
TUFAN ECZANESİ
Çelik iş Merkezi Demirhan Lefkoşa
03922324815
05338605427
ALT MESARYA:
MEHMET HOCA ECZANESİ
Özgürlük Cad.Türkmenköy No:2
0533 873 30 98
KARPAZ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
05338729400
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
0548 865 52 91
0533 865 52 91
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
03927288312
05428892336
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