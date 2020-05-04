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Nöbetçi Eczaneler (4 Mayıs 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (4 Mayıs 2020)
Nöbetçi Eczaneler (4 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 03922280606

 05338680764

 

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereliİş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

 03922236766

 05428816110

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

 ŞHT.MEHMET KEMAL SOK.AKASYA APT. LEMAR ARKASI ŞHT.DOĞAN AHMET İLKOKULU SIRASI KÜÇÜK KAYMAKLI

 03922293300

 05338635978

 

ECEM ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa

 03922288956

 05338567790

GİRNE:

ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ

 Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne

 05488531553

 05488531553

 ***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

 05338463330

 

DÜNYA ECZANESİ

 Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

 03928150009

 05338728909

GAZİMAĞUSA:

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa

 03923663350

 05338666575

 

TANYA SALİMER ECZANESİ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa

 03923669988

 05338612728

 

BAHAR ECZANESİ

 N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

 03923655126

 05488400608

GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

 05338636183

 

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

 05338311303

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

 0533 834 82 51

ÜST MESARYA:

TUFAN ECZANESİ

 Çelik iş Merkezi Demirhan Lefkoşa 

 03922324815

 05338605427

ALT MESARYA:

MEHMET HOCA ECZANESİ

 Özgürlük Cad.Türkmenköy No:2

 0533 873 30 98

KARPAZ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 03923755366

 05338729400

 

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 0548 865 52 91

 0533 865 52 91

 

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 03927288312

 05428892336

 
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