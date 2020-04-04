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Nöbetçi Eczaneler (4 Nisan 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (4 Nisan 2020)
Nöbetçi Eczaneler (4 Nisan 2020)

LEFKOŞA:

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ 

 Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa

 03922272350

ENVER ALİBABA ECZANESİ

 ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA

 03922271311

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 93 93

SONUÇ ECZANESİ

 Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa

 03922273270

GİRNE:

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

 03928157350

 

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

 

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

 0392 822 38 85

GAZİMAĞUSA:

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

 05488422795

***

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa

 03923652424

 

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 03923655959

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 03927142316

 

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

ÜST MESARYA:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

 0539 105 48 88

ALT MESARYA:

MEHMET HOCA ECZANESİ

 Özgürlük Cad. No:2 Türkemköy Beyarmudu

 05338733098

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 03923755366

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 0548 865 52 91

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 03927288312

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