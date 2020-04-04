Nöbetçi Eczaneler (4 Nisan 2020)

LEFKOŞA:
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı Lefkoşa
03922272350
ENVER ALİBABA ECZANESİ
ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA
03922271311
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 93 93
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa
03922273270
GİRNE:
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
03928157350
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne
03928158118
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
0392 822 38 85
GAZİMAĞUSA:
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
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ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa
03923652424
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
03923655959
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
03927142316
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
ÜST MESARYA:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
ALT MESARYA:
MEHMET HOCA ECZANESİ
Özgürlük Cad. No:2 Türkemköy Beyarmudu
05338733098
KARPAZ:
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
0548 865 52 91
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
03927288312
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