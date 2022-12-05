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Nöbetçi Eczaneler (5 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (5 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (5 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 67 66
 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

 

NECATİBEY ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 14 78
 Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

 

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 40 20
 Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

EMİN ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 08 50
 Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

 

RIZKI ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 34 96
 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 832 24 03
 Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

 

UZAY ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 56 56
 İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 38 47
 25 Ecevit Cad. Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 05.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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