Nöbetçi Eczaneler (5 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞANSOY ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 67 66
|Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
NECATİBEY ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 14 78
|Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 40 20
|Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EMİN ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 08 50
|Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
RIZKI ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 34 96
|NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 832 24 03
|Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa
UZAY ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 56 56
|İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 38 47
|25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|05.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.