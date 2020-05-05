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Nöbetçi Eczaneler (5 Mayıs 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (5 Mayıs 2020)
Nöbetçi Eczaneler (5 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:

ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

 03922231997

 0533886533

 ***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

 03922235180

 05428580321

***

YEŞİM ECZANESİ

 Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa

 0392 225 69 18

 0533 883 87 77

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922281008

 05488884040

GİRNE:

MELİS UZUN ECZANESİ

 Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı

 03928159777

 ***

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

 0392 822 38 85

 0533 861 10 60

***

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

 03928152069

 05338866085

GAZİMAĞUSA:

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol BölgesMağusa

 0392 365 54 54

 0533 865 44 27

 ***

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı

 03923651338

 05338355422

***

BARIŞER ECZANESİ

 KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA

 03923664040

 +905488801020

GÜZELYURT:

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 03927143252

 05338414707

***

RESMİYE ESE ECZANESİ

 ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

 03927144518

 05338595151

 05-05-2020

 13.30-20.30

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

 05338469472

ÜST MESARYA:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

 0539 105 48 88

ALT MESARYA:

HERA AKESEN ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama

 05338222999

 05428620544

KARPAZ:

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 03923744356

 05338607247

 ***

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 05338219606

 05488605554

LEFKE:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 Menekşe Sok. NO:2 / B Gaziveren Lefke

 7237 997

 0533 865 72 69

 

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

 0533 860 63 96

 
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