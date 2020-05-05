Nöbetçi Eczaneler (5 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:
ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
03922231997
0533886533
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
03922235180
05428580321
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YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa
0392 225 69 18
0533 883 87 77
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TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922281008
05488884040
GİRNE:
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı
03928159777
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AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
0392 822 38 85
0533 861 10 60
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ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
03928152069
05338866085
GAZİMAĞUSA:
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol BölgesMağusa
0392 365 54 54
0533 865 44 27
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ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı
03923651338
05338355422
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BARIŞER ECZANESİ
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA
03923664040
+905488801020
GÜZELYURT:
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
03927143252
05338414707
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RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI
03927144518
05338595151
05-05-2020
13.30-20.30
İSKELE:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
05338469472
ÜST MESARYA:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
ALT MESARYA:
HERA AKESEN ECZANESİ
Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama
05338222999
05428620544
KARPAZ:
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
05338607247
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FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
05338219606
05488605554
LEFKE:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Menekşe Sok. NO:2 / B Gaziveren Lefke
7237 997
0533 865 72 69
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46
0533 860 63 96
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