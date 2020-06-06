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Nöbetçi Eczaneler (6 Haziran 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (6 Haziran 2020)
Nöbetçi Eczaneler (6 Haziran 2020)

LEFKOŞA:

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922281478

 05428521335

 ***

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 03922280606

 05338680764

***

ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

 03922231997

 0533886533

GİRNE:

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

 03928213888

 05338574837

 ***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 03928160082

 05338410064

GAZİMAĞUSA:

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 03923663773

 05338655028

***

REZAN ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT

 03923656911

 05338656826

GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121

 03927144640

 05338500066

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

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