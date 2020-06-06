Nöbetçi Eczaneler (6 Haziran 2020)

LEFKOŞA:
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922281478
05428521335
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YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
03922280606
05338680764
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ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
03922231997
0533886533
GİRNE:
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
03928213888
05338574837
***
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
03928160082
05338410064
GAZİMAĞUSA:
MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
03923663773
05338655028
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REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT
03923656911
05338656826
GÜZELYURT:
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
03927144640
05338500066
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565
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