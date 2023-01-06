Nöbetçi Eczaneler (6 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇELER ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 75 05
|Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 25 72
|Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
ÖZYOL ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 21 31
|Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0548) 881 18 11
|Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 26
|Canbulat Sok.No:5/C Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
LARNAKA YOLU ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
|15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 18 47
|Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 38 47
|25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|06.01.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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