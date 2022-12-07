Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AHMET MISIRLI ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 93
|Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 96 19
|Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
YELİM ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 78 66
|Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
SERTAÇ ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
|Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
SHİMA ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 364 84 94
|Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 99 88
|15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 21 93
|Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|07.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.