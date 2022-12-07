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Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 93
 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

 

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 96 19
 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

 

YELİM ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 78 66
 Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

SERTAÇ ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
 Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

 

SHİMA ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

 

MAĞUSA BÖLGESİ

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 364 84 94
 Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

 

TANYA SALİMER ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 99 88
 15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 21 93
 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 07.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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