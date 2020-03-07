Nöbetçi eczaneler (7 MART 2020)

LEFKOŞA:
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
03922280606
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa
03922277676
ÖZTEKİNER ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
03922280508
GİRNE:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
05338585208
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne
03928150850
GAZİMAĞUSA:
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA
03923654240
GÜZELYURT:
AŞAR ECZANESİ
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
03927142193
LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
03927277470
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