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Nöbetçi eczaneler (7 MART 2020)

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Nöbetçi eczaneler (7 MART 2020)
Nöbetçi eczaneler (7 MART 2020)

LEFKOŞA:

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 03922280606

 

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa

 03922277676

 

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

 03922280508

GİRNE:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 05338585208

 

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 03928150850

 

GAZİMAĞUSA:

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa

 

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

 03923654240

GÜZELYURT:

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 03927142193

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

 
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